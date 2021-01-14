Kırıkkale’de gönüllü iki arkadaş can dostlarını besliyor

KIRIKKALE'DE, sokak hayvanına gönüllü bakıcılık yapan 20 yaşındaki Muhittin Utku Erdoğan ve 19 yaşındaki Beste Ecem Ünsal, haftanın her günü topladıkları yiyecekleri ve hayvanseverlerin gönderdiği mamaları, kentin değişik noktalarındaki alanlara bırakarak can dostlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Yıllardır yollarını gözleyen hayvanları yalnız bırakmayan iki arkadaş, sokak hayvanları için seferber oldu.

ÇOK FAZLA DESTEKÇİMİZ VAR

Sokak hayvanlarının hayatının bir parçası olduğunu belirten Muhittin Utku Erdoğan, arkadaşı Beste Ecem Ünsal ile yıllardır gönüllü olarak hayvanları beslediklerini söyledi. Erdoğan, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara duyarsız kalmayan çok fazla destekçinin, mama yardımında bulunduğunu ancak yardımların hayvanları beslemek için yeterli olmadığını, daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Maddi ve manevi her türlü desteği kabul ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Mama desteği alıp hayvanlarla insanlar arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. İlk mamayı dağıtırken can dostlarımızın bize nasıl şefkatle yaklaştığını görünce bu iş bizim için vazgeçilmez oldu" dedi.

Hakan GÖKKAYA