Hollanda’dan ajanlığa onay

HOLLANDA
Danıştay'ı, ülkede sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye
'deki mal varlıklarının, Türk hükümeti ve yetkililerinden habersiz şekilde araştırabileceğine hükmetti. Karar, bir Türk'ün açtığı davada alındı. Hollanda
Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı Avukat Ejder Köse
, 'ajanlığa onay' anlamındaki kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını açıkladı. SÖZLEŞME YOK SAYILDI SÖZ
konusu kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki özel hayatın korunması hükmüne aykırı olduğunu ifade eden Ejder Köse, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi özel hayatın korunmasını hükmeder. Danıştay maalesef bu maddeyi yok saydı" dedi. Avukat Ejder Köse, Türk yetkililerin durum karşısında mutlaka önlem alması gerektiğini de hatırlattı. BELEDİYE TETİKÇİSİ FETÖ'CÜ AVUKATLAR SOSYAL
yardım alanları belediyeye FETÖ
'cüler şikâyet ediyor. Şikâyet alan belediyeler, sosyal yardım alıp Türkiye'de ev veya arsası bulunduğu iddia edilen kişi için Hollanda'daki FETÖ'cü avukata araştırma yetkisi veriyor. Bu avukatlar Türkiye'de FETÖ'cü avukatlar ile ortak çalışıp, kişinin mal varlığını çıkartıyor. Hazırlanan dosya belediyeye intikal ettirildikten sonra kişiye hapis ve yüklü para cezası kesiliyor.