Trump'tan çok Jinping ve Putin'e güveniyorlar

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin 25 ülkede yaptığı bir anket, insanların dünya meselelerinin yönetiminde Rusya Devlet Başkanı Cladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ABD Başkanı Donald Trump'tan daha fazla güvendiğini ortaya çıkardı. Liderlerinin güvenirliklerinin ve ülkelerin halk arasındaki durumunun değerlendirildiği ankette Trump'ın dünya için iyi bir şeyler yapacağına katılımcıların yüzde 27'si 'ortalama' şeklinde cevapladı. Öte yandan ankete katılanların yüzde 52'si Almanya Başbakanı Angela Merkel'e dünya için iyi şeyler yapma konusunda güvendiklerini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 30'u ise Putin'in, Trump'ın desteği ile doğru işler yapabileceğine güvendiklerini belirtti. Ankette Trump'a en az güvenen ülke ABD'nin arasına duvar örmek istediği komşusu Meksika oldu. Trump'a güvenmeme konusunda Avrupa'da ise başı Fransa ve Almanya çekti. Almanya'da her 4 kişiden 3'ü ABD'nin son zamanlarda dünya meselelerinin çözümüne katkısının azaldığını belirtti. ABD'nin bir diğer komşusu Kanada'da ise her 10 kişi'den 6'sı ABD'nin dünya meselelerine geçmişe oranla daha az yardımcı olduğunu söyledi.

Pew tarafından yayınlanan raporda, 25 ülkede 26 bin 112 kişinin katılımıyla yapılan anketin dünyanın çok farklı noktalarındaki vatandaşların ABD'nin uluslararası rolü hakkında endişeli olduğunu gösterdiği belirtildi. Araştırmada, "Büyük bir çoğunluk ABD'nin dış politika kararlarını oluştururken ülke çıkarlarını göz ardı ettiğini düşünüyor. Birçok kişi ABD'nin daha önceki dönemlerin tersine dünya meselelerinin çözümüne yardımcı olacak şeyler yaptığına inanmıyor" ifadeleri yer aldı.