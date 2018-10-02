Haberler > Avrupa Haberleri > Trump'tan çok Jinping ve Putin'e güveniyorlar

'tan çok Jinping ve Putin'e güveniyorlar

’li araştırma merkezi Pew’in yaptığı küresel bir anket, insanların Rusya Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı ’e ABD Başkanı Donald ’tan daha fazla güvendiğini ortaya çıkardı. Trump’a en az güvenen Avrupa ülkesinin ise Fransa olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:14
Trump'tan çok Jinping ve Putin'e güveniyorlar

merkezli Merkezi'nin 25 ülkede yaptığı bir anket, insanların dünya meselelerinin yönetiminde Rusya Devlet Başkanı Cladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı 'e ABD Başkanı Donald 'tan daha fazla güvendiğini ortaya çıkardı. Liderlerinin güvenirliklerinin ve ülkelerin halk arasındaki durumunun değerlendirildiği ankette Trump'ın dünya için iyi bir şeyler yapacağına katılımcıların yüzde 27'si 'ortalama' şeklinde cevapladı. Öte yandan ankete katılanların yüzde 52'si Başbakanı Angela Merkel'e dünya için iyi şeyler yapma konusunda güvendiklerini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 30'u ise Putin'in, Trump'ın desteği ile doğru işler yapabileceğine güvendiklerini belirtti. Ankette Trump'a en az güvenen ülke ABD'nin arasına duvar örmek istediği komşusu oldu. Trump'a güvenmeme konusunda Avrupa'da ise başı Fransa ve Almanya çekti. Almanya'da her 4 kişiden 3'ü ABD'nin son zamanlarda dünya meselelerinin çözümüne katkısının azaldığını belirtti. ABD'nin bir diğer komşusu 'da ise her 10 kişi'den 6'sı ABD'nin dünya meselelerine geçmişe oranla daha az yardımcı olduğunu söyledi.

Pew tarafından yayınlanan raporda, 25 ülkede 26 bin 112 kişinin katılımıyla yapılan anketin dünyanın çok farklı noktalarındaki vatandaşların ABD'nin uluslararası rolü hakkında endişeli olduğunu gösterdiği belirtildi. Araştırmada, "Büyük bir çoğunluk ABD'nin dış politika kararlarını oluştururken ülke çıkarlarını göz ardı ettiğini düşünüyor. Birçok kişi ABD'nin daha önceki dönemlerin tersine dünya meselelerinin çözümüne yardımcı olacak şeyler yaptığına inanmıyor" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan çok Jinping ve Putin'e güveniyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN