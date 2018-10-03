Başkan Kafaoğlu Almanya’da aşure dağıttı

Başkan Kafaoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda büyük yol aldığını ve artık gündem belirleyen bir Türkiye olduğunu söyledi. Gurbetçilerle bir araya gelen ve aşure etkinliğinde olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Uzaklarda, Avrupa'nın ortasında Almanya'da kendi kültürünüzü yaşatmak için, inanç, örf ve adetlerinizi gelecek nesillere öğrettiğiniz için sizleri kutluyorum. Hiçbir zaman bizi biz yapan değerlerden taviz vermeyeceğiz. Son 16 yıldan bu yana Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok büyük yol aldı" dedi.

"BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin ekonomik anlamda büyüdüğünü belirten Kafaoğlu, "Ülkemiz otoyolları, duble yolları, havalimanları, hastaneleri, okullarıyla yeniden şaha kalkıyor, ekonomisi büyüyor. Artık sözü dinlenen bir Türkiye var, gündem belirleyen bir Türkiye var, bunlardan da rahatsız oluyorlar. Kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın yanında yürümeye devam edeceğiz, artık bir dünya lideri var. Almanya'da televizyon kanalları Türkiye'den ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Almanya'da gurbetçi vatandaşlarımızla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın; ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Merkez Camii Başkanı Lütfü Azal Başkan ise Kafaoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.