PEGİDA’dan cami önünde provokasyon

HOLLANDA'DA
PEGİDA adlı ırkçı grup cami önlerinde İslam karşıtı film gösterimi ve protesto
eylemlerine Enschede kentindeki cemaatinin çoğunluğunu Fas kökenlilerin oluşturduğu camide başadı. Cami önlerinde ekim ayından itibaren Islam karşıtı film gösterimi yapacağını ve protesto eylemi gerçekleştireceğini duyuran PEGİDA, bunun ilkini Enschede kentindeki Fas kökenlilerin camisinde gerçekleştirmiş oldu. Eylemde, Islam karşıtı film izletildi ve Islam'a hakaret içeren konuşmalar yapıldı. PEGİDA'nın eylem yapacağı camiler arasında Rotterdam'daki Laleli Camisi ile Utrecht'teki Ulu Cami de bulunuyor.
Fatih ÖZYAR / ENSCHEDE