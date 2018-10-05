Yeneroğlu: Yapılan ajanlık faaliyeti

HOLLANDA
Danıştay'ının ülkede sosyal yardım alanların Türkiye'deki mal varlıklarını araştırmak için hukuki zemin açması Türkiye'nin tepkisine neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
, Türk vatandaşlarının gizlice Türkiye'deki mal varlıklarının araştırılmasını SABAH'a değerlendirdi.
Yeneroğlu, "Eger biri Türkiye'ye gelip gizli bilgi topluyorsa, bunu uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye ile birlikte çalışıp adlı yardım almadan yapıyorsa Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal ediyor demektir. Söz konusu durum ikili ilişkilere de zarar verir" dedi. KANUNEN SUÇ
Bu kisiler bilgi toplayarak suç işlediğini dile getiren Yeneroğlu, "Bilgi toplayan avukat ve kişilere yönelik suç duyurusunda bulunacağım. Bu kisiler ceza kanununun 135, 136 ve 137. maddelerini ihlal ediyorlar. Kişisel verilerin gizliliğine aykırı davranıyorlar. Bunu yapan avukatları barolarına da şikâyet edeceğiz" dedi. AJANLIK FAALİYETİ
Bu durumun ajanlık faaliyetine de gireceğini söyleyen Yeneroğlu, süreci takip edeceğini ve Türk vatandaşları hakkında Türkiye'de gizli bilgi toplanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
Cemil ALBAY / FRANKFURT