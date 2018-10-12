Kitap Fuarı’nda hedef 2023 yılı

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı
'nda Türkiye ulusal standını açan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nda yine konuk ülke olmak istediğini ve 2023 yılının hedeflendiğini belirten Dursun, "Biz sembolik bir yıl olduğu için 2023 yılını hedefliyoruz" dedi. ZENGİNLİĞİMİZİ GÖSTERDİK
Hedefin kültürel tanıtım olduğunu belirten Dursun, "Ayrıca hedef, buradaki yayıncılar dünyasının sorunlarını dinlemek, buradaki iliskilerini yerinde görmek, onlara katkıda bulunmak ve en önemlisi, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin, çeşitliliğinin, derinliğinin burada yeni bastan bir hatırlatılmasını sağlamak" dedi. Sunumda Troya'yı anlattığını anımsatan Prof. Dursun, "Troya'nın önünde bir sunum yaptık. Sadece Troya'nın da olmadığını, UNESCO'nun başka eserlerinin Göbeklitepesi'nden, Çatalhöyük'ten, Hattusa'dan, Efes'ten, Bergama'dan, Ani'den, Bursa'dan, İstanbul'dan, Edirne'den bütün bir Anadolu'nun ve Türkiye'nin kültürel zenginliği içersindeki değişik örneklerden Troya üzerinden anlatmış olduk, göstermiş olduk" diye konustu. ORTAYLI'YA TEŞEKKÜR
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın birkaç gün önce Fahri Kültür Müsaviri olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Dursun, sunları kaydetti: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, memuriyet dışında bir kültür adamıyla beraber olduğunu gösterdi. Bunu önemli sayıyorum ve İlber Hoca'ya teşekkür ediyorum. 318 ÇEŞİT KÖFTE
Dünyada en çok köfte yapan yerin Anadolu olduğunu söyleyen Dursun, "Tam 318 çeşit var. Anadolu'nun kültürel zenginliği dışında, zaten doğru orantıda lezzet zenginliği de var. Bir şeyiniz, kültürel zenginliğiniz, sosyolojik zenginliğiniz varsa o size bir tat olarak ve çeşni olarak geliyor" diye konuştu.
İsmail EREL / FRANKFURT