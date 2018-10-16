Haberler > Avrupa Haberleri > Osmanlı mutfağı dünya zirvesinde

Osmanlı mutfağı dünya zirvesinde

Dünyanın en iyi restoranlarına verilen “” unvanının son adayı, parmak ısırtan lezzetleriyle tanınan ve Hollanda’da yaşayan ünlü Türk aşçı oldu

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:36
Osmanlı mutfağı dünya zirvesinde
HOLLANDA'NIN Utrecht kentinde "El Qatarijne" isimli bir restoran isleten ünlü asçı (44), dünya yıldızı olma yolunda ilerliyor. Hollanda doğumlu Bursa kökenli Erdoğan'ın işlettiği restoran, dünyanın en iyi restoranlarına verilen ""na aday. Aytekin Erdoğan son olarak, Osmanlı ve Türk Mutfağı'na üstün katkılarından ötürü Türk Asçı Haberleri sitesinden ödüle layık görüldü.

YEMEK KİTABI DA YAZDI
ERDOĞAN, "Şu anda Michelin ustalarının jüri üyeliği yapacağı dünya çapında bir ilk olacak gurme yarışmasının hazırlığı içerisindeyiz. Amacımız bu mutfağı sadece burada değil, dünyanın her yerinde damak tadına sunmak. Osmanlı-Türk mutfağını Fransız mutfağının birlikteliğiyle Avrupa mutfağına sundum" dedi. Erdoğan, çeşitli özel menüleri ve hikayeleri olan bir kitap da yazdı.

5 ELEMENT İLHAM VERDİ
ÇİNLİLER'İN geleneksel felsefesini oluşturan 5 element kuralının, yani ateş, toprak, ağaç, su ve metalin kendisine ilham verdiğini söyleyen Erdoğan, söyle devam etti: "Ben bunları tatlı, eksi, tuzlu, acı ve kendi doğal acısı olan 'bitter acı' olarak düşündüm. Osmanlı-Türk mutfağını Fransız sunumuyla harmanladım"

SADECE 121 TANE VAR
MICHELIN rehberi, otomobilleri ile seyahat edenlerin yol üzerinde nerede yemek yiyebilecekleri kararını kolaylaştırmak için hazırlanan bir rehber olarak basılmaya başlandı. 1 yıldız, "Durmaya değer", 2 yıldız "yolu uzatmaya değer", 3 yıldız ise "özel olarak gitmeye değer" anlamına geliyor.
Dünya genelinde 3 yıldıza sahip, 3'ü Hollanda'da olmak üzere toplam 121 restoran bulunuyor.

Yalçın ÇAKIR / UTRECHT
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı mutfağı dünya zirvesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN