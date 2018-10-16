Osmanlı mutfağı dünya zirvesinde

HOLLANDA'NIN
Utrecht kentinde "El Qatarijne" isimli bir restoran isleten ünlü asçı Aytekin Erdoğan
(44), dünya yıldızı olma yolunda ilerliyor. Hollanda doğumlu Bursa kökenli Erdoğan'ın işlettiği restoran, dünyanın en iyi restoranlarına verilen "Michelin Yıldızı
"na aday. Aytekin Erdoğan son olarak, Osmanlı ve Türk Mutfağı'na üstün katkılarından ötürü Türk Asçı Haberleri sitesinden ödüle layık görüldü. YEMEK KİTABI DA YAZDI ERDOĞAN
, "Şu anda Michelin ustalarının jüri üyeliği yapacağı dünya çapında bir ilk olacak gurme yarışmasının hazırlığı içerisindeyiz. Amacımız bu mutfağı sadece burada değil, dünyanın her yerinde damak tadına sunmak. Osmanlı-Türk mutfağını Fransız mutfağının birlikteliğiyle Avrupa mutfağına sundum" dedi. Erdoğan, çeşitli özel menüleri ve hikayeleri olan bir kitap da yazdı. 5 ELEMENT İLHAM VERDİ ÇİNLİLER'İN
geleneksel felsefesini
oluşturan 5 element
kuralının, yani ateş, toprak,
ağaç, su ve metalin kendisine
ilham verdiğini söyleyen
Erdoğan, söyle devam
etti: "Ben bunları tatlı, eksi,
tuzlu, acı ve kendi doğal
acısı olan 'bitter acı'
olarak düşündüm. Osmanlı-Türk mutfağını Fransız sunumuyla harmanladım" SADECE 121 TANE VAR MICHELIN
rehberi, otomobilleri ile seyahat edenlerin yol üzerinde nerede yemek yiyebilecekleri kararını kolaylaştırmak için hazırlanan bir rehber olarak basılmaya başlandı. 1 yıldız, "Durmaya değer", 2 yıldız "yolu uzatmaya değer", 3 yıldız ise "özel olarak gitmeye değer" anlamına geliyor.
Dünya genelinde 3 yıldıza sahip, 3'ü Hollanda'da olmak üzere toplam 121 restoran bulunuyor.
Yalçın ÇAKIR / UTRECHT