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'den desteğine onay

Avrupa Birliği komisyonu, ve arasında inşa edilmesi planlanan na kamu desteği sağlanmasını onayladı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 09:16
AB'den doğal gaz boru hattı desteğine onay

Avrupa Birliği () Komisyonu, ve arasında inşa edilecek na kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan ve Bulgaristan arasında yapılacak doğal gaz boru hattı projesine sağlanacak kamu desteklerine onay verildiğini açıkladı. Açıklamada, enerji arz güvenliğini ve iki ülke iş birliğini artıracak projenin, AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

GÜMÜLCİNE VE ESKİ ZAĞRA ARASINA 182 KM DOĞAL GAZ BORU HATTI

Proje ile Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın Eski Zağra şehirleri arasında toplam 182 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edilecek. Toplam 240 milyon avroluk projenin, 2021 yılında faaliyete geçmesi ve yılda 3 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Üye ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklerini, sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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AB'den doğal gaz boru hattı desteğine onay
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