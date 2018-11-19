Emekliliğinize nasıl karar verilir?

BUGÜN NELER OLDU

Avrupalı Türklerin en fazla merak ettiği konulardan birisi de emeklilik tarihi. Diğeri ise aylık talebi ne zaman verilmeli sorusu. Bu iki konuyu iki yazı halinde size sunayım istedim. Bu bağlam içerisinde yurtdışı borçlanması yapıldığında emekliliğe nasıl karar verilmekte? Aylık bağlanmasına ve aylık başlama tarihinin tespitine, yurtdışı borçlanılan hizmetlerinize göre karar verilmektedir. Yurtdışı borçlandırılan sürelere ait kazançların aylık hesabında değerlendirilmesine ilişkin esaslar da aynı kanunda yayımlanmıştır. Başvuru sahibi Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi'nde borçlanmak istediği süreyi belirtirse bu süre dikkate alınır. Bu süre belirtilmemişse, belgelerde kayıtlı olan son tarihten geriye doğru gidilerek vatandaşın borçlanmak istediği gün sayısı esas alınır. Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır. Mevzuata göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek aylık bağlanmasına imkan bulunmamakta. Bu süreyi 1800 güne tamamlamak gerekmekte. Bu nedenle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 güne tamamlayacak şekilde yurtdışı hizmet borçlanması yapmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak 20 ülke için dikkate alınır. 8 ülke için ise dikkate alınmaz. Az borçlanma bedeli ödeyip daha yüksek emekli aylık almak için Türkiye'de usulüne uygun SSK statüsünde çalışma yapmanız yararınıza olacaktır. Son zamanlarda bu çalışmaların fiili olup olmadığı denetimler sonucu belirlenmekte olup fiili çalışmaya özen gösterilmesi yararınıza olacaktır. "Emekli aylığı başvuru dilekçesi ne zaman verilirse, aylığınız daha yüksek olur?" konulu yazımızda görüşmek umuduyla.Evren Bey. Ablanızın işlemlerin yeniden tesisi yapılması gerekli. Usulüne uygun bir çalışmanın ardından borçlanma ve mahsuplaşma işlemleri yapılacak.18 yaşından sonrakiTürk vatandaşlığındageçen süreleri borçlanabilir,eksik olan süreleri isteristeğe bağlı sigorta, isterde Türk vatandaşlığınageçerek borçlanabilirsiniz.Hasan Karahaliloğlu / Sabah Avrupa