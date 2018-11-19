Emekliliğinize nasıl karar verilir?

Avrupalı Türklerin en fazla merak ettiği konulardan birisi de emeklilik tarihi. Diğeri ise aylık talebi ne zaman verilmeli sorusu. Bu iki konuyu iki yazı halinde size sunayım istedim. Bu bağlam içerisinde yurtdışı borçlanması yapıldığında emekliliğe nasıl karar verilmekte? Aylık bağlanmasına ve aylık başlama tarihinin tespitine, yurtdışı borçlanılan hizmetlerinize göre karar verilmektedir. Yurtdışı borçlandırılan sürelere ait kazançların aylık hesabında değerlendirilmesine ilişkin esaslar da aynı kanunda yayımlanmıştır. Başvuru sahibi Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi'nde borçlanmak istediği süreyi belirtirse bu süre dikkate alınır. Bu süre belirtilmemişse, belgelerde kayıtlı olan son tarihten geriye doğru gidilerek vatandaşın borçlanmak istediği gün sayısı esas alınır. Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır. Mevzuata göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek aylık bağlanmasına imkan bulunmamakta. Bu süreyi 1800 güne tamamlamak gerekmekte. Bu nedenle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 güne tamamlayacak şekilde yurtdışı hizmet borçlanması yapmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak 20 ülke için dikkate alınır. 8 ülke için ise dikkate alınmaz. Az borçlanma bedeli ödeyip daha yüksek emekli aylık almak için Türkiye'de usulüne uygun SSK statüsünde çalışma yapmanız yararınıza olacaktır. Son zamanlarda bu çalışmaların fiili olup olmadığı denetimler sonucu belirlenmekte olup fiili çalışmaya özen gösterilmesi yararınıza olacaktır. "Emekli aylığı başvuru dilekçesi ne zaman verilirse, aylığınız daha yüksek olur?" konulu yazımızda görüşmek umuduyla. Bağ-Kur borçlanması SSK'ya dönüşür mü? Evren / ALMANYA Ablam 18.03.1972 doğumlu. 1990 ve 2010 yılları arasını Bağ-Kur'dan borçlandı. Bu 20 yıl içinde Almanya'da çalışması var. Gerisi ikamet borçlanması. 2010 yılında 19 yılı ödedi. Geri kalan süreyi de 2011 yılında ödedi. Bunu nasıl değiştiririz ve SSK'ya nasıl geçeriz?
Evren Bey. Ablanızın işlemlerin yeniden tesisi yapılması gerekli. Usulüne uygun bir çalışmanın ardından borçlanma ve mahsuplaşma işlemleri yapılacak. Eksik süreleri nasıl tamamlarım? Şadiye / ALMANYA 02.09.1968 doğumlu ev hanımıyım. Almanya'ya geliş tarihim Eylül 1986. 11.09.1987, 15.07.1990 ve 20.01.1992 doğumlu 3 çocuğum var. Nisan 1998'de Alman vatandaşı oldum. Türk vatandaşlığında kalma sürem 12 veya 13 sene, ama en az 15 sene olması gerekiyormuş. Bu yaz Türkiye'de 14 gün usulüne uygun çalışma yaptım. Ben nasıl emekli olurum?
18 yaşından sonraki
Türk vatandaşlığında
geçen süreleri borçlanabilir,
eksik olan süreleri ister
isteğe bağlı sigorta, ister
de Türk vatandaşlığına
geçerek borçlanabilirsiniz. Hasan Karahaliloğlu / Sabah Avrupa