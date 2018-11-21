Soytarının planı tutmadı

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Türklere düşmanca tavrıyla ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nde (AfD) kariyer yapma peşinde olan Leyla Bilge, amacına ulaşamadı. Bilge, partisinin gösterdiği Avrupa Parlamentosu adayları arasına giremedi. AfD'nin Magdeburg kentinde sona eren kurultay kapsamında Avrupa Parlamentosu için adaylığını ilan eden Bilge, ne yapsa ne etse seçilmedi.Kendisini Hıristiyan, Kürt ve İslamcıların mağduru olarak lanse eden Bilge, seçim döneminde miting meydanına kara çarşaf ve burka ile gitti, çarşafı çıkarıp Alman bayrağı rengindeki elbisesi ile konuşma yaptı. Irkçı partili, bu konuşmasında Türkiye'ye, camilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu. "Ben güçlü ve gururlu bir Alman'ım" dedi ama planları tutmadı. FRANKFURTLeyla Bilge, 37 yaşında, Şırnak İdil'den. Ağustos 2017'de, seçim öncesi, "Hıristiyan oldum" dedi, İslam'la alay etmek için çarşaflı şov yaptı. Faşist AfD, "İslam Almanya'ya ait değil" diyen Leyla'ya, onu AP'ye seçmeyerek, adeta, "Sen de Almanya'ya ait değilsin" mesajı verdiBilge'nin her konuşması Türkiye düşmanlığı içeriyor. Çirkin Leyla, seçim meydanlarında sık sık DİTİB camilerini, Almanya'daki Müslümanları hedef alıyor.