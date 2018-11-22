Aileden suç duyurusu

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Frankfurt'ta raylara düşen bir sarhoşun hayatını kurtarmak isterken yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen'in kaza geçirdikten sonra videosunun çekilip internete konulması üzerine aile şikayetçi oldu. Federal Polis ve Frankfurt Başsavcılığı ailenin salı günü suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, videonun kim tarafından çekildiğini ve internete yükleyen kişi ile videoyu çeken kişinin aynı kişi olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Kahraman Alptuğ, sarhoşu kurtarmak isterken gelen treni geç farketmiş ve yaşamını yitirmişti.