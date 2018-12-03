Berlin’de şer ittifakı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da bazı temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada PKK'yı savunan ve Almanya'da yasağın kalkmasını isteyen siyasilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Sol Partili siyasiler Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile buluştu. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeyi resmi programa aldırmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun programına göre temaslar sırasında böyle bir görüşme planlanmamıştı.Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de buluştuğu isimlerden Sevim Dağdelen, açık açık PKK yasağının kalkmasını savunan ve Federal Meclis'te YPG paçavrası açan, PYD elebaşı Salih Müslüm ile görüşen bir siyasetçi. Dağdelen, aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı. Türkiye bu duruma tepki gösterdiği için Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu ile işbirliği feshedilmişti. BERLİNKızlık soyadı Baba olan Helin Evrim Sommer, PKK yöneticisi Kazım Baba'nın kızı. Kazım Baba hakkında PKK/KONGRAGEL'in üst düzey yöneticisi olmaktan yakalama kararı bulunuyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup güle oynaya poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu şiddetle kınıyorum" dedi.Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na FETÖ konusunda da tepki gösterdi. Yeneroğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Berlin'de PKK destekçileri ile görüşmekle kalmamış, katıldığı bir vakfın toplantısına Gülen çetesinin Almanya sözcüsü konumunda olan kişi de katılmış. CHP yetkilileri katılanları bilmelerine rağmen hiç rahatsız olmamışlar. FETÖ mücadelesinde neredesiniz?" diye sordu.