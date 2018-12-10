Öykü’ye umut olmaya koştular

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ALMANYA'NIN Bad Homburg kasabası, Türkiye'de lösemi tedavisi gören Öykü'yü kurtaracak iliği bulmak için gerçekleştirilen kampanyaya gösterilen büyük ilgiye tanıklık etti. Hessen Eyaleti'nde yaşayan Türk, Alman ve diğer milletlerden 1000'i aşkın kişi Öykü için doku örneği verdi.ALMAN Kızılhaçı ile Kemik İliği Bilgi Bankası (DKMS) öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya katılanlara teşekkür eden anneanne Havva Yılmaz Duman, "Bu bağışlar sadece Öykü değil, başka canların kurtulmasına da vesile olacak" dedi.