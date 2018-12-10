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’ye umut olmaya koştular

Lösemi ile savaşan 3,5 yaşındaki Arın Yazıcı için doku örneği veren Hessenliler, “Küçük Öykü ve onun gibiler yaşamalı” dedi

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018
Öykü’ye umut olmaya koştular
ALMANYA'NIN Bad Homburg kasabası, Türkiye'de lösemi tedavisi gören Öykü'yü kurtaracak iliği bulmak için gerçekleştirilen kampanyaya gösterilen büyük ilgiye tanıklık etti. Hessen Eyaleti'nde yaşayan Türk, Alman ve diğer milletlerden 1000'i aşkın kişi Öykü için doku örneği verdi.
ALMAN Kızılhaçı ile Kemik İliği Bilgi Bankası (DKMS) öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya katılanlara teşekkür eden anneanne Havva Yılmaz Duman, "Bu bağışlar sadece Öykü değil, başka canların kurtulmasına da vesile olacak" dedi.
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Öykü’ye umut olmaya koştular
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