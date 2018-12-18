Makedonya'da her yıl düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Balkanlı miniklerden Başkan Erdoğan’a şiir

Ülkede bulunan devlet Türk okullarında yapılacak etkinlikler öncesi kapılarını SABAH'a açan Gostivar'daki Birlik İlkokul'unda öğrenciler çalışmalarını sergiledi.

21 ARALIK HER YIL HEYECANLA BEKLENİYOR

Türkiye temalı resimleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirleri okuyan öğrenciler her yıl 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nın gelmesini heyecanla beklediklerini belirttiler.

Sınıfındaki 6 öğrencisini Türkçe Eğitim Bayramına hazırlayan öğretmen Senay Sarice ise Türkiye'ye selam göndererek şunları söyledi: "Türkiye bizim için bir anne gibi oradaki bütün dalgalanmalar bizi derinden etkiliyor. Güzel birşey yaşandığında sevinip, kötü birşey olduğunda üzülüyoruz. Başkanımız Erdoğan güçlü oldukça biz de kendimizi güçlü ve güvende hissediyoruz. Türkiye'deki okullarla kitap arkadaşlığı ve mektup arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Deneyimlerin paylaşılması amacıyla da Türkiye'de alanında uzman eğitimcilerden buradaki öğretmenlerimize de seminer verilmesini istiyoruz"