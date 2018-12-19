İnsan hakları izleme örgütü: Yunanistan göçmenleri zorla geri gönderiyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerinden göçmenleri Türkiye'ye "geri ittiğini" tespit ettiklerini belirterek Yunan makamları ve AB Komisyonu'na durumu soruşturmaları çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile kara sınırındaki Yunanistan kolluk kuvvetleri, göçmenleri düzenli olarak zorla geri gönderiyor. Bazı vakalarda güvenlik güçleri şiddete başvuruyor ve göçmenlerin eşyalarını tahrip ediyor" ifadelerine yer verildi. HRW, söz konusu güvenlik birimlerinin, göçmenlerin para ve kimlik kartı gibi eşyalarını alıp tahrip ettikleri, kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkartarak dondurucu soğukta sadece iç çamaşırları ile Türkiye'ye geri gönderdikleri tespitini aktardı.

Kötü ekonomik koşullar, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, siyasi baskı, şiddet ve çatışma nedeniyle bu yıl da yüz binlerce kişi ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Dünya genelinde 2018'de 4 bin 476 kişi göç ederken hayatını kaybetti.