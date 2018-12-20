Polizei yine zorbalık yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da göçmen kökenlilere orantısız güç kullanma konusunda sabıkası kabarık olan polis, yine Türk aileye şiddet uyguladı. Kiel'de komşuları tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikâyet edilen Filiz Şaban, polisler tarafından tartaklandı. Hastanelik olan 22 yaşındaki genç kadın, yaşadığı zulmü SABAH'a şöyle anlattı:Polisler geldiğinde çocuklar uyuyordu. Bunu polislere söyledim ancak yine de içeri girmek için ısrar ettiler. Komşumun yabancıları sevmediğini ve hep şikâyette bulunduğunu anlattım. Fazla Almanca bilmediğim için abimi çağırdım. Abim mutfağa sigara söndürmeye giderken polis kolundan tutup duvara savurdu.Duruma müdahale etmek istediğim sırada polisten yumruk yedim. Daha sonra evi savaş alanına çevirdiler. 9 ve 2 yaşlarındaki çocuklarım gürültüye uyanınca çığlık atmaya başladı. 'Gürültü yapmayın' uyarısına gelen polisler hem şiddet kullandı hem gürültü yaptı. Doktordan rapor aldık şikayetçi olacağız.