Bir asır giyilebilecek pantolon ürettiler

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Londra merkezli giyim firması Vollebak, hem tasarımıyla hem de kalitesiyle 100 yıl giyilebileceğini iddia ettikleri bir erkek pantolonu üretti. Marka, pantolonun rengi olarak tüm zamanların en popüler rengi olan haki ve granit girişini seçerken; pantolonun içindeki yüksek ısı ve mekanik dirençli aramid isimli kumaşın sentetik olmasına rağmen deriye nefes aldırdığı belirtildi. Vollebak, mümkün olan tüm testleri başarıyla geçen 100 yıl ömürlü pantolonun astronot kıyafetlerinden daha mükemmel olduğunu iddia etti. Pantolonun fiyatı 575 euro olarak belirlendi.