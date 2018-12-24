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İşte çift başlı

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Giriş Tarihi: 24.12.2018
İşte çift başlı Tom ve Jerry
İsviçre'de düzenlenen Sürüngen Fuarı'nın en ilgi çekici misafiri, meşhur çizgi film karakterlerinden esinlenilerek "Tom ve Jerry" ismini alan çift başlı yılan oldu. 200'den fazla sürüngene ev sahipliği yapan fuardaki Kaliforniya Kral Yılanı cinsi "Tom ve Jerry" isimli yılanın son derece tehlikeli olduğu ve insanlardan çok diğer yılanları tehdit eden bir doğaya sahip olduğu öğrenildi. Yaklaşık 30 yıl yaşayabilen Kaliforniya Kral yılanlarının, diğer yılanların ve bilhassa çıngıraklı yılanların zehirlerine karşı da tam bağışıklık sahibi olduğu kaydedildi.
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İşte çift başlı Tom ve Jerry
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