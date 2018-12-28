Almanya da BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "Dünya beşten büyüktür" diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hastalıklı yapısını eleştiriyor ya... Nitekim dün de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşurken "BM Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey yok" dedi.



ALMANYA DA SIRADA

Erdoğan'ın BM'ye bakışının dünyada destek görmediğini düşünüyorsanız, şöyle bir Almanya'yakadar uzanın... Hatırlanacağı gibi BM 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, Nazi Almanya'sına ve Japonya'ya karşı savaşan ülkeler tarafından kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi de, başta Amerika ve Sovyetler Birliği olmak üzere İngiltere, Fransa ve önce Formoza sonra da Çin'den oluşuyordu.



MAAS DA KONUŞTU

Evet... Kurulmasına sebep olduğu Almanya şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sayısının artırılmasını istiyor. Bu yılbaşından itibaren Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üye konumunda girecek olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman haber ajansı DPA'ya verdiği demeçte "BM'nin bir reforma ihtiyacı var" dedi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sayısının artırılmasını istedi.



REFORMİSTLER ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsizliği her forumda seslendirmesine böylece Almanya da katılmış oluyor. Brezilya, Japonya ve Hindistan da, Güvenlik Konseyi'ndereform gerektiğini savunan ülkeler arasında... Almanya'nın da Erdoğan'ın tezine gelmesi sevinilecek bir haber. Ancak tüm haberler sevinilecek nitelikte değil...

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