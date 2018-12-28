Fransa'da "sarı yeleklilerin" gösterilerinde polis şiddetine soruşturma

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, sarı yeleklilerin bir aydan fazla süredir yaptığı protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 48 soruşturma açıldı.

Polisin olaylar sırasında kullandığı biber gazı, birçok göstericinin yaralanmasına neden olmuştu.

Sarı yeleklilerin 1 Aralık'taki eyleminde polisin bir göstericiyi yere yatırarak şiddetli bir şekilde dövmesi basında ve sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

- PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve buna ilişkin çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, 10 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.