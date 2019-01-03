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araca kepçeli soygun

'nın güneyindeki karayolunda, bir araç, hırsızlar tarafından kullanılarak soyuldu. Hırsızların araçtan 2 milyon euro'dan fazla para çaldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 12:25
Zırhlı araca kepçeli soygun

İtalya'nın güneyindeki bir karayolunda, sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, iki kepçenin mekanik kollarını teneke açıcılar gibi kullanarak, zırhlı bir aracı açtı ve içindeki paraları çaldı. Hırsızlar daha sonra, çaldıkları paralarla birlikte, kendilerini bekleyen araca binerek kaçtı.

Polis, hırsızların karayolundaki zırlı aracı kepçeyle açarak, 2 milyon euro'dan fazla para çaldığını açıkladı.

Olayda, zırhlı araçtaki üç gardiyan ise zarar görmedi.

Zırhlı aracın, iki kepçe tarafından durdurulduğu sırada, Matera şehri yakınlarındaki postanelere dağıtılacak emekli maaşlarını taşıdığı belirtildi.

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Zırhlı araca kepçeli soygun
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