Alman sanayi üretimi geri viteste

Almanya'da sanayi üretimi, kasım ayında inşaat sanayisi ve tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 1,9 gerileme kaydetti. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi art arda üç aydır azalmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekime kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Sanayi üretimi Kasım 2017'ye göre ise yüzde 4,7 azalış gösterdi. Daha önce yüzde 0,5 azaldığı açıklanan ekim ayı verisi, yüzde 0,8 azalış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin kasımda, aylık yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Veriler, ülkede kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1,8 azaldığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,8 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 4,1 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 3,1 inşaatta 1,7 azalış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretimindeki düşüşün sebebi olarak otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişikliklerine adapte olmasını ve kasımda uzun hafta sonu tatillerini gösterdi.

Uzmanlar, ülkede sanayi üretiminin art arda üç aydır azalmış olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde büyümenin geçen yılın sonunda "düşük vitese" geçtiği değerlendirmesinde bulundu. İhracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi, küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ve Brexit etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan rekor düzeyde istihdam ve düşük borçlanma maliyetleri iç tüketimi ve kamu harcamalarını destekliyor.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın kasım ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, kasımda sanayi üretimdeki yüzde 1,9 düşüşün 2015'nin yazından beri en keskin düşüş olduğunu ve bu düşüşün bütün sektörleri kapsadığını belirtti.

Brzeski, sanayi üretimindeki düşüşü sadece otomobil sektöründeki problemlere bağlanamayacağına işaret ederek, sanayideki üretiminin de önemli artışın 2017'nin son çeyreğinde gerçekleştiğini ve o zamandan beri de üretimin yerinde saydığını kaydetti.

Brzeski, bugün açıklanan sanayi üretim verilerinin gerçekte 2018'in ikinci yarısında Alman ekonomisinde teknik olarak durgunluk riskini artırdığını ifade ederek, "Özel tüketim ve kamu harcamaları durgunluğu dengeleme potansiyeline sahip. Teknik olarak durgunluk için endişeli olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler Alman ekonomisindeki daralmada ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu kaydetmişti.

Almanya'da hükümetin resmi büyüme beklentisi geçen yıl ve bu yıl için aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,8 olarak açıklanmıştı.

Destatis, geçen yılın dördüncü çeyreğine ve 2018 yılına ait büyüme rakamlarını 15 Ocak'ta açıklayacak.