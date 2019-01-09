Almanya’da aşırı sağcı politikacı darp edildi

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya içinAlternatif Partisi'nin(AfD) milletvekili FrankMagnitz, dün maskeli zanlılarınsaldırısı sonucuağır yaralandı. AfD yetkilileri,üç maskeli zanlınınMagnitz'e tahtasopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunuve başına tekme attığını söyledi.Açıklamada, Magnitz'in yardımına koşanbir inşaat işçisinden övgüyle bahsedildi.Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter'daMagnitz'i hastanedeki yatağında bilinçsizbir şekilde yatarken gösteren bir fotoğrafpaylaştı ve "yarı ölmüş" bir halde bırakıldığınısöyledi. Geçen hafta da ülkenindoğusundaki Döbeln kasabasında bulunanAfD bürosunda bir patlama yaşanmış,olayda ölen olmamıştı.