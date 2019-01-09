Almanya’da aşırı sağcı politikacı darp edildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için
Alternatif Partisi'nin
(AfD) milletvekili Frank
Magnitz, dün maskeli zanlıların
saldırısı sonucu
ağır yaralandı. AfD yetkilileri,
üç maskeli zanlının
Magnitz'e tahta
sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu
ve başına tekme attığını söyledi.
Açıklamada, Magnitz'in yardımına koşan
bir inşaat işçisinden övgüyle bahsedildi.
Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter'da
Magnitz'i hastanedeki yatağında bilinçsiz
bir şekilde yatarken gösteren bir fotoğraf
paylaştı ve "yarı ölmüş" bir halde bırakıldığını
söyledi. Geçen hafta da ülkenin
doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan
AfD bürosunda bir patlama yaşanmış,
olayda ölen olmamıştı.