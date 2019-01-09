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’da politikacı darp edildi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Almanya’da aşırı sağcı politikacı darp edildi
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) milletvekili Frank Magnitz, dün maskeli zanlıların saldırısı sonucu ağır yaralandı. AfD yetkilileri, üç maskeli zanlının Magnitz'e tahta sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu ve başına tekme attığını söyledi. Açıklamada, Magnitz'in yardımına koşan bir inşaat işçisinden övgüyle bahsedildi. Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter'da Magnitz'i hastanedeki yatağında bilinçsiz bir şekilde yatarken gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "yarı ölmüş" bir halde bırakıldığını söyledi. Geçen hafta da ülkenin doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan AfD bürosunda bir patlama yaşanmış, olayda ölen olmamıştı.
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Almanya’da aşırı sağcı politikacı darp edildi
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