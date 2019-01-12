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Ayten gülümsedi sıra minik ’de

’dan giden haber, 5 yaşındaki lösemi hastası Ayten için umut ışığı oldu. 3.5 yaşındaki için ise Duisburg’da 3 ayrı doku tipleme kampanyası daha düzenlendi

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Ayten gülümsedi sıra minik Öykü’de
İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören, Ayten Oruç için uyumlu olabilecek donör bulunduğu bilgisi Almanya'dan geldi. Şimdi Ayten'in kan örneklerinin Almanya'ya gönderilmesi, burada yapılacak karşılaştırma ile uyum oranı tespit edilip operasyonla ilgili karar verilmesi gerekiyor.

SEFERBERLİK SÜRÜYOR
TEDAVI için Almanya'ya gelen minik Öykü için, 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg DİTİB Merkez Camisi'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlenecek.
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Ayten gülümsedi sıra minik Öykü’de
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