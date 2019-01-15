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Uçakta paniği

Manchester - Abu Dhabi seferini yapan Etihad Hava Yolları uçağında büyük bir patlama sesi duyuldu ve ardından uçakta çıktı.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:03
Uçakta yangın paniği

Gürültü ve yangın sebebiyle uçak Manchester Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçaktaki yolculardan Graham Ecclestone, Facebook hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Önce kalktık. 10 dakika sonra Manchester'a acil iniş yaptık. Uçağın arka bölümünde ufak çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Havalimanı sözcüsü, olayı doğruladı ve itfaiyenin olay yerinde olduğu bilgisini verdi.

Hava trafik kontol iletişimini yayınlayan internet sitesi Flight Alerts, uçağın patlama sesi sebebiyle iniş yaptığını belirtti.

Uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi.

Uçakta meydana gelen teknik arızaya neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı.

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Uçakta yangın paniği
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