Ukrayna'dan 'Bayraktar İHA' açıklaması

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında etkin kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi görüyor.

Katar'ın ardından Ukrayna da güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirecek. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Samsun'da valiliği ziyaret eden Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, önemli açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞMA SAYESİNDE KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK SAĞLANIYOR"

İHA anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade eden Büyükelçi Sybiha, şunları söyledi:

"Ukrayna ve Türkiye gerçekten iki stratejik ortak ülkedir. Aynı zamanda bu stratejik ortaklık, yeni ve kaliteli bir seviyeye çıkmıştır. Sadece ekonomiler değil, aynı zamanda insanlar ve halklar arasındaki ilişkiler de gelişmektedir. Bu yüzden bu bağlamda Bayraktar ve Ukrayna hükümeti arasında insansız hava araçlarının alımıyla ilgili imzalanan sözleşme sadece söz konusu ortaklığın pratik tarafını göstermektedir. Özellikle bu İHA anlaşması, iki ülkenin rakip olmadığını, birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu gösteren bir unsurdur. Çünkü biz iki ülke olarak tamamen 'kazan-kazan' formülüne göre işbirliğimizi kuruyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte toplam 120 milyon kişiyiz. Böyle bir iş birliğinden her taraf kazanmaktadır. Bunun sayesinde Karadeniz'deki güvenlik de sağlanıyor. O yüzden bu iş birliğimizi geliştirip, daha da derinleştirmemiz lazım"

UKRAYNA BAYRAKTAR İHA İÇİN 69 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Ukrayna, 6 adet Bayraktar İHA, 3 yer istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat için Türkiye'ye 69 milyon dolar ödeyecek. Ukraynalı kaynaklar, teknik-bakım ve personel eğitiminin anlaşmaya dahil olduğunu belirtiyor.