Üsküp'te hava kirliliğine karşı ücretsiz toplu taşıma

akedonya'nın başkenti Üsküp kenti 20 Ocak Pazar gününden itibaren hava kirliliği seviyesi düşene kadar ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Şehirde tüm inşaat işlerinin yasak olduğu ve otopark ücretlerinin iki katına çıkarıldığı bildirildi.

Makedon hükümeti Pazar günü yapılan resmi bir basın açıklamasında, ülkedeki tehlikeli hava kirliliği seviyeleri nedeniyle okul döneminin başlamasını iki gün erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Basın açıklamasında, tüm özel okullarda ve devlet okullarında derslerin 21 ve 22 Ocak tarihlerinde iptal edildiğini belirtti.

YOĞUN HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Bu arada Üsküp'te, 23 lisedeki her sınıf yeni sömestr hava temizleyicileri ile başlayacak. Şehir yetkilileri, liselerinin üçte birini okulda geçirdikleri düşünülerek 11 milyon Makedon Denar (yaklaşık 203.000 ABD Doları) yatırımla, liselerde genç nesil için kullanılacak toplam 572 hava temizleyicisinin kullanılacağını söyledi.

Cumartesi günü hava kalitesi endeksi 430'a ulaştı. Hava seviyesi 300'den yüksek olduğunda tehlikeli olarak kabul edilir.

Cuma günü Üsküp belediye başkanı, yoğun hava kirliliği nedeniyle sağlık danışmanlığı yayınladı ve vatandaşları dış mekan faaliyetlerinden kaçınmaya ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.