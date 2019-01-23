Almanya’da gözler Sinan Selen’de

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen'in atanmasının yankıları sürüyor. Alman DW ajansına göre Selen'in atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst makamlarından birine atanmış oldu.Uluslararası terörizm konusunda uzmanlaşan Selen, ABD'de 11 Eylül'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından saldırganların Hamburg bağlantılarını soruşturan komisyonda görev yaptı. 2015'ten itibaren Türkiye ile Almanya arasında yürütülen görüşmelerde önemli rol oynayan Selen, iki ülke içişleri bakanlarının kurmayı kararlaştırdıkları terörle ortak mücadele mekanizmasının başına Almanya'nın temsilcisi oldu. Alman istihbaratının iki numarası olan Selen aralarında DEAŞ, PKK ve DHKP-C'nin de bulunduğu örgütlerle mücadele için kurulan mekanizmada Almanya adına tam yetkili konumdaydı. Selen, 2000 ile 2016 arasında 11 terör saldırısının engelledi.