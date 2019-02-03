Haberler > Avrupa Haberleri > Fransa’da referandum hazırlığı

Fransa’da hazırlığı

Fransa’da aylardır süren eylemlerine son noktayı koymayı hedefleyen ’un emriyle henüz içeriği belli olmayan için kağıt ve zarf ihalesinin açıldığı öğrenildi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 23:45
Fransa’da referandum hazırlığı

Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelek eylemlerini bitirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkın talepleri doğrultusunda bir referandum yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İçeriği henüz belli olmayan referandumun, Mayıs ayında gerçekleştirilmek istendiği ve gerekli kağıt ve zarfların hazırlanması için ihale başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı veya vatandaş inisiyatifi ile referandum imkanının getirilmesi hükümet ve Yürüyen Cumhuriyet (LREM) vekillerince tartışıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da referandum hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN