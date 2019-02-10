Prens Philip ehliyeti kaptırdı!

97 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in kazadan iki gün sonra ehliyetini teslim ettiği dile getirilirken, prensin emniyet kemersiz araç kullanırken çekilen fotoğrafı konusunda da uygun bir dille uyarıldığı açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın dikkatli bir düşünme sürecinden sonra verildiği kaydedildi.

Prens Philip tek başına kullandığı aracı başka bir araçla çarpıştıktan sonra takla atmıştı. Philip kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan Emma Fairweather isimli kadının kolu kırılmıştı. Philip, alçak seviyedeki güneş nedeniyle yolu göremediğini söylemiş ve kazanın ardından Fairweather'a bir özür mektubu yollamıştı.

Ehliyetini polise teslim eden 97 yaşındaki Prens Philip'in bundan sonra her yere özel şoförüyle gideceği tahmin ediliyor.