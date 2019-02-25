Ordululara ‘alo’ diyecek

BUGÜN NELER OLDU

Ordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yurtdışı Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 20. Ordulular Avrupa Kültür Şenliği'ne katılmak ve bir dizi temasta bulunmak üzere Almanya'ya geldi. Tekintaş, bu akşam 16.15 ile 17.15 saatleri arasında 0049 (0) 6443 833644 numaralı telefonu arayan hemşehrileri ile sohbet edip dertlerini dinleyecek. Tekintaş, bu program öncesi Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock, TASV Başkanı Yaşar Bilgin ve Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Şaşmaz ile de görüşecek. GİESSEN