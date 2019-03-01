PKK sevici Dilan hakareti savundu

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Hollanda'da bir ortaokul öğretmeni, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakarette bulunduğu için açığa alındı. PKK sevici Liberal Sağ Partili (VVD) vekil Dilan Yeşilgöz ise "Bir öğretmen neden Muhammed'e hakaret ettiği için açığa alındı? Hangi yasa ya da kurala göre bir öğretmen, bir peygamber hakkında eleştiri yapamaz? Bu saçmalık ve çocuklara özgürlük hakkında bir şeyler öğretme konusunda büyük bir fırsat kaçırıldı" açıklaması yaptı. Yeşilgöz daha önce Hollanda Parlamentosu'da, Sözde Ermeni soykırımı önergesine 'Evet' oyu vermişti.Hollanda'da mahkemesi, verdiğie ayrımcı kararla işverenin din düşmanlığına ortak oldu. Asbest temizliğinde çalışan Müslüman işçi, sakalını kesmesi talebini, inancı gereği reddetti. Hollanda İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakalını kesmek istemediği için işsiz kalan Müslümanın işsizlik maaşını da kesti. Mahkeme, inanca saygı gereği başka bir formül bulması gerekirken işçinin aleyhine karar verdi./ AMSTERDAM