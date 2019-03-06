Iğdırlı aşçıya Michelin yıldızı

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Almanya'nınFrankfurt kentinde yaşayan Coşkun Yurdakul, dünya genelinde en iyi aşçılar ile restoranlara verilen Michelin Yıldızı'nın sahibi oldu. Alman ünlülerin uğrak yeri konumundaki Tiger Palace adlı restoranın baş aşçısı olan Yurdakul'un menüsünde Türk yemekleri de yer alıyor. 42 yaşındaki Yurdakul, "Menümde ninemin patates ezmesi, helva ve cacık vazgeçilmezim" diye konuştu.EN çok beğendiği yemeğin ninesinin yaptığı patates ezmesi olduğunu dile getiren Yurdakul, "Patates ezmesi çocukluk günlerimden beri olmazsa olmazım. Ben de yapıyorum, ama ninemin yaptığı ezmenin tadı başka. Onun ezmesini yemek için tatile gideceğim günleri beklemek bazen zor geliyor" diye konuştu.EŞİNİN Azeri olması dolayısıyla Azeri yemekleri ile Fransız mutfağından tatları da menüsüne dahil eden Yurdakul şunları anlattı: Üç ülkenin olağanüstü damak tatlarını harmanladım. Bu çok beğenildi. Soslarımız çok rağbet görüyor. Her müşteriyi misafirim olarak görüyor, en iyi şekilde nasıl ağırlarız diye çalışıyoruz.