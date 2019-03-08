Sorumsuzlar bedelini ödesin

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Almanya'nın Kiel kentinde aralık ayında eğitmenleri tarafından götürüldüğü parkta unutulan ve göle düştükten sonra kalbi duran 1,5 yaşındaki Umutcan'ın ailesi yuvaya dava açtı. Dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra mucize eseri hayata dönen Umutcan'ın babası Serdar ve annesi Şükriye Topaloğlu, "O günden sonra oğlumun sol kulağı az duyuyor. Geceleri bağırarak uyanıyor" dedi.Altı çocuğu Schwanensee Gölü yakınında bir parka oynamaya götüren ancak Umutcan'ı unutan eğitmenlerin göreve döndüğünü söyleyen Topaloğlu ailesi, "Olaydan bir ay sonra bu kişiler görevlerine döndü. Belediye başkanı suçları olmadığını söylüyor. Sorumsuzlar mahkemede hesap verecek. Umutcan'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü de inkâr ettiler" dedi.Olay sırasında parkta bulunan bir hemşirenin beş dakika süren çalışmayla Umutcan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını dile getiren aile şöyle konuştu: Görgü tanığımız da olmasına rağmen eğitmenler suçsuz bulunuyor. Oğlumun vücut sıcaklığı 23,4 dereceye kadar düşmüş. Bu da bizden gizlenmeye çalışıldı. Yuva olayı 'Küçük bir hata' diye geçiştirme çabasında ama izin vermeyeceğiz.Çocuk yuvasındaki iki görevli, 6 çocuğu Schwanensee Gölü yakınında bir parka oynamaya götürdü, ancak Umutcan'ı gözden kaçırdı. Küçük çocuk oynadığı parkın kenarındaki göle düştü. Eğitmenler araçlarıyla kreşe döndü. Umutcan'ın araçtan inmediği fark edildi. Hemen geri dönen eğitmenler, Umutcan'ın gölde hareketsiz yattığını gördü. Umutcan, dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndürüldü.