Terör örgütü PKK Furkan’ı öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı çer- çevesinde yaklaşık bir ay önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti. Furkan, geçtiğimiz cumartesi akşamı Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir süredir kendisini izleyen kişi yanına geldi. Belinden çıkardığı bıçakla Kocaman'ı boğazından bıçaklayan zanlı, elindeki bıçağı etrafa savurarak kaçmaya başladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan alışveriş merkezinden itibaren peşine düşen vatandaşlar tarafından takip edilerek yakalandı.Türk vatandaşı olan 29 yaşında zanlının, PKK terör örgütü sempatizanı olduğu belirtilirken, acı haberi alan Konyalı Furkan Kocaman'ın ailesi yıkıldı. Karatay İlçesi Hacı Hasan Mahallesinde yaşayan Tuhafiyeci Celalettin ve Ayşegül çiftinin iki çocuklarından biri olan Furkan'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı polise verdiği ifadesinde Furkan'ın kendisine saldıran kişiyi olay günü birçok kez gördüğünü ve kendilerini takip ettiğini düşündüğünü söylediği öğrenildi.Kocaman'ınbaba ocağına taziye çadırı kurulurken, Selçuk Üniversitesi genç öğrencinin katledilmesiyle ilgili mesaj yayınlandı. Furkan'ın Köprübaşı Mahalle Muhtarı olan dedesi Hüseyin Özgül, "Torunum bir ay önce Polonya'ya gitmişti. 7 arkadaşıyla birlikte yemek yerken olay yaşanmış. Katilin PKK'lı olduğu öğrendik. Furkan kimseye zararı olmayan, çalışkan bir öğrenciydi" dedi. Şubat ayında da ise PKK'ya kucak açan Belçika'da örgütün polis eşliğinde yaptığı yürüyüşün ardından başlayan olaylar sonrasında Konyalı Emre Söğütlü (28) yeğeniyle birlikte sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.