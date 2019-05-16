Sözünde dur Seehofer

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Vahşi terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'da geçen yıl 1873 suç eylemine karıştı. PKK'lılar, camileri kundakladı, Türk derneklerine saldırdı, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde terör estirdi. Almanya'daki saldırıların bir kısmı suç raporuna yansımadı. Önceki gün raporu açıklayan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, PKK ile mücadele edeceklerini dile getirdi.Seehofer Berlin'de Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile 2018 raporunu tanıttığı toplantıda, "Yabancı terör ve aşırı örgütler Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli" dedi. Seehofer, Türklere ait mekanlara yönelik saldırın arttığını kaydetti. PKK'lıların karıştığı suç oranı da 2017'ye kıyasla yüzde 82,2 arttı. BERLİNSeehofer, "Türkiye'nin Afrin'deki askeri operasyonu nedeniyle Kürtler, toplumun gözünde kurban olarak algılansa da, PKK ile geniş kapsamlı mücadele en öncelikli hedefimizdir" dedi.Raporda İslamofobik suçlar da yer aldı. Buna göre, Almanya'da 2018'de 910 suç teşkil eden İslamofobik olayın yaşandığı, bu sayının 2017'de 1075 olduğu aktarıldı. İslamofobik suçların 2018'de yüzde 92,3'ünün aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.