AKK Merkel’i mumla aratacak

BUGÜN NELER OLDU

Manipülasyon konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir beceriye sahip olan Alman basını ve siyasiler, yine yalan yanlış, eksik bilgilerle algı operasyonlarına başladı. Son günlerde ön plana çıkan bir isim ise dikkat çekiyor. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) Başbakan Angela Merkel'den genel başkanlık koltuğunu devralan Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), Türkiye karşıtlığında liderliğe oynuyor.BAŞÖRTÜSÜNÜN yasaklanmasına destek veren Kramp Karrenbauer, şimdi de Türkiye'deki insanların oy kullanma özgürlüğü olmadığını iddia etti. İstanbul seçimlerinde yapılan yolsuzlukları gözardı eden Karrenbauer, "Erdoğan'ın işine gelmediği için İstanbul'da demokratik bir kararın nasıl tanınmadığını gördük" diyerek, Türkiye konusundaki fikirlerini, Türkiye düşmanlarının ağzıyla yaptığını gösterdi. FRANKFURTALMAN basını, Annegret Kramp Karrenbauer ismi çok uzun geldiği için, ona kısaca AKK diyor. 56 yaşında. Evli ve 3 çocuk annesi. CDU Başkanı olmadan önce 7 yıl süreyle Saarland Eyaleti Başbakanlığı yaptı. CDU liderliğine bir daha aday olmadığı gibi, 2021'de de başbakanlığı da bırakacağını açıklayan Merkel'in yerine, Karrenbauer'in geçmesi bekleniyor. AKK'nın Türkiye ve İslam karşıtı beyanları, Türkleri kara kara düşündürüyor.AKK, sadece başörtüsüne karşı değil. AKK aynı zamanda Türklere çifte vatandaşlığa da karşı... AKK geçen yıl yaptığı bir konuşmada, Türklerin çifte vatandaşlık meselesinin masaya yatırılması gerektiğini söyledi. AKK, "Sadakatsizliğe izin veremeyiz" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Türkleri "sadakatsizlikle" suçlamıştı. Kramp Karrenbauer, DİTİB'e karşı dile getirdiği söylemlerle de tanınıyor.