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Başörtüsü yasağı insan hakkı ihlali

’nın tartışmaya başladığı okulda başörtüsü yasağına Başkanı’ndan sert tepki geldi: Yasak anayasal hakkı ve ihlal eder

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Başörtüsü yasağı insan hakkı ihlali
OKULLAR HOŞGÖRÜ YERİ
ALMAN İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Beate Rudolf, Avusturya'dan sonra Almanya'da da gündeme gelen başörtüsü yasağına ilişkin konuştu. Rudolf, devletin çocukların dini özgürlüğünü engellememesi ve saygı duyması gereğini kaydetti. Enstitü Başkanı, okulların dini hoşgörü yerleri olduğunu söyledi.

BM SÖZLEŞMESİNE BAKIN
RUDOLF, yasağın okullardaki anayasal ve insan haklarını ihlal edeceğinin altı çizdi ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza attığını hatırlattı. Sözleşmede, "Taraf devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler" maddesi bulunuyor.

Cengiz PARLAYAN / DORTMUND
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Başörtüsü yasağı insan hakkı ihlali
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