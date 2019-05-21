Başörtüsü yasağı insan hakkı ihlali

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Beate Rudolf, Avusturya'dan sonra Almanya'da da gündeme gelen başörtüsü yasağına ilişkin konuştu. Rudolf, devletin çocukların dini özgürlüğünü engellememesi ve saygı duyması gereğini kaydetti. Enstitü Başkanı, okulların dini hoşgörü yerleri olduğunu söyledi.RUDOLF, yasağın okullardaki anayasal ve insan haklarını ihlal edeceğinin altı çizdi ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza attığını hatırlattı. Sözleşmede, "Taraf devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler" maddesi bulunuyor./ DORTMUND