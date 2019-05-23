Başörtüsü yasağı bize yakışmaz

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Almanya'da okullarda başörtüsü yasağını destekleyen siyasilere itiraz geldi. Aklıselim politikacılar, bu yasağın anayasaya uymayacağını belirterek, yasağa karşı çıktı. CDU/CSU Meclis Grubu Aile Politikaları Sözcüsü Marcus Weinberg de genel bir yasağa eleştirel yaklaşarak, anayasada yer alan din özgürlüğüne dikkat çekti. Thüringen Eğitim Bakanı Helmut Holter de "Müslümanlara da dinlerini açıkça yaşayıp gösterebilme imkanı tanınmalı" diyerek yasağa karşı çıktı.HAMBURG Uyum Senatörü Melanie Leonhard da yasağa karşı görüş bildirdi. Leonhard, "Önemli olan tüm kızların iyi bir okul eğitimi almasıdır. Başörtülü olsun olmasın" diye konuştu. Brandenburg Eğitim Bakanı Britta Ernst de yasağa karşı çıktı. Eğitim Birliği VBE Başkanı Udo Beckmann ise "Başörtüsü takan birinin okul huzurunu bozduğuna dönük tek bir örnek bile yok" diyerek yasağı desteklemedi.EĞITIMDE Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneği (IDB) Başkanı Dr. Sonia Zaafrani, Avusturya meclisinde kabul edilen ilkokul çocuklarına başörtüsünü yasaklayan yasanın kipa ve patka gibi dini sembolleri dışarıda tutarak yalnız başörtüsüne yönelik olmasının ciddi bir ayrımcılık olduğunu ifade etti. Zaafrani, yasağın ne çocuk hakları ne de insan haklarıyla uyuştuğunun altını çizdi.BİLD'E konuşan Almanya Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz ise yasağa destek verdi. Mauz, "Çocukların başörtüsü takması saçma. Bunu Müslümanların büyük çoğunluğu da böyle görüyor" dedi. Kuzey Ren Vestfalya ise yasağı kılıfına uydurabilmek için bilirkişi raporu hazırlatıyor. Schleswig Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien başörtüsüne karşı olduğunu, ancak yine de yasağı onaylamadığını söyledi. Prien, "Yasak anayasaya aykırı olur" dedi.