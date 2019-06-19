Valinin katili aynı o kafa

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Almanya'da Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin Stephan E. (45) isimli Neo-Nazi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması, Almanya'da şok etkisi yarattı. Stephan E.'nin ırkçı parti NPD'yle bağının olması, cinayetin arkasında tek kişi mi yoksa bir aşırı sağcı ağ mı olduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. Zamanında NSU ırkçı tehdidinin üzerine ciddiyetle gitmeyerek NSU'nun 10 kişiyi katletmesine engel olmayan Alman gizli servisi, böylece sevilen Vali Lübcke'nin de ölümüne göz yummuş oldu.SOL Parti Hessen Eyalet Meclis Grubu'nun, 2015'te eyalet gizli servisine Stephan E.'yi sorup bilgi istediği ortaya çıktı. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Janine Wissler, "Gizli servise özellikle sorduk. Ancak cevap bile vermediler. Bu işi çok ciddiye almak gerekir. Çünkü NSU cinayetlerine çok benziyor. Zaten özellikle Hessen'de güçlü Neo-Nazi gruplaşmaları var. Tek kişinin işi mi, örgüt işi mi, bakılmalı" açıklamasında bulundu.NEO-NAZİ Stephan E.'nin 'Game Over' takma adı ile Youtube'da hükümete tehditler yağdırdığı belirlendi. Stephan E.'nin, "Ya bu hükümet kısa süre içinde istifa eder ya da ölüler olur" paylaşımında bulunduğu öğrenildi. Katil zanlısının yaklaşık 10 yıldır bir atıcılık kulübüne ve 'Combat 18' adlı Neo-Nazi grubuna üye olduğu belirtildi. Combat 18, Neo-Nazilerin silahlı grubu olarak biliniyor. Zanlının evinde bulunan silahın, cinayette kullanılan silah olmadığı da belirlendi.ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer yaptığı basın toplantısında "Bu iğrenç saldırı hepimize dönük" diye konuştu. Öte yandan zanlının, 1980'li yılların sonundan bu yana gizli servisin takibinde olduğu, fakat son yıllarda takip edilmediği öğrenildi. Almanya'da çok tehlikeli 34 Neo-Nazinin olduğu, şiddete meyilli Neo-Nazilerin ise 12 bin 700 kişi olduğu açıklandı.CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. 8'i Türk 10 kişinin kurban gittiği NSU cinayetlerine işaret eden Steinmeier, "Ülkenin yakın geçmişindeki örnekler, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.ALMANYA Başbakanı Angela Merkel de tüm şüphelerin incelenmesi gerektiğini belirtti. Merkel, olayın arka planının hızlı bir şekilde aydınlatılması için Federal Başsavcılığın soruşturmayı yürütmesini "doğru ve önemli" olarak değerlendirdi. Merkel, soruşturmanın devam ettiğini ve nihai bir değerlendirme için olayın aydınlatılması gerektiğini hatırlattı.ALMANYA Adalet Bakanı Katarina Barley ise yaptığı açıklamada, Lübcke cinayetini akıl almaz bir suç olayı olarak niteledi ve "Kassel'e baktığımızda elbette Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz" dedi. Barley, Federal başsavcılığın hızlı bir şekilde soruşturma yapması ve olayın yoğun bir şekilde incelenmesinin NSU cinayetlerinden çıkarılan dersin bir sonucu olduğunu kaydetti.