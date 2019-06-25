Madem tabu yok dosyaları açın

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, NSU cinayetleri ve Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin kurban gittiği cinayetlerin çözülmesi için "hiçbir tabu tanımayacaklarını" söyleyen Başbakan Angela Merkel'i göreve davet ediyor. Daha önce de NSU cinayetlerini çözeceklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Merkel madem samimi, o halde 2134 yılına kadar "devlet sırrı" ilan edilen Hessen'deki NSU dosyalarını açtırmak zorunda.MERKEL, cinayetlerin çözülmemesi durumunda "devlet kurumlarının güven kaybına" uğrayacağını belirtti. Ancak bu güven kaybı, yıllar önce verilen "cinayetleri çözeceğiz" sözünün tutulmaması üzerine zaten oluştu. Şimdi bu güveni yeniden sağlamak, Başbakan Merkel'in elinde. Bunun içinse, dosyaları açması gerekir. Merkel'in bu kez sözünü tutabilmesi için, gizli servise baskı yapması şart.ÇÜNKÜ Hessen gizli servisinin 2134 yılına kadar "devlet sırrı" ilan ettiği ajan Temme dosyaları açıklanmadan ne NSU cinayetleri, ne de Vali Lübcke cinayetleri çözülemeyecek. SABAH, Başbakan Merkel'e buradan çağrıda bulunuyor: Sayın Başbakan, cinayetleri çözmek istiyorsanız, gerçekleri içeren dosyaları açıklayın, aileleri bilgilendirin. Gerçekleri öğrenmek, en başta NSU kurban ailelerinin hakkı.DEVLET sırrı ilan edilen dosyalarda NSU cinayetleri ve gizli servis ajanı Andreas Temme'nin kirli bağlantıları hakkında önemli bilgiler yer aldığı tahmin ediliyor. Halit Yozgat öldürüldüğü sırada olay yerinde olan Andreas Temme, katil zanlısı olarak gözaltına alınmış, ancak gizli servisin baskısıyla serbest bırakılıp şüpheli şekilde aklanmıştı. Temme, şüpheli olduğu halde ne yargılandı, ne cezalandırıldı./ FRANKFURT