O dosyaları istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Avrupa, Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ırkçı NSU cinayetlerindeki rolünü gizleyen raporun açıklanması için harekete geçti. SABAH Almanya Koordinatörü İsmail Erel, gizli servise resmi yollardan müracaat ederek dosyayı gazeteci olarak inceleme talebinde bulundu, talep reddedildi.SABAH, gizli servise ikinci bir mektup yazdı ve sorulara yanıt istedi. Gizli servis yanıt vermezse, SABAH, Anayasa Mahkemesi'ne gidip, dosyaların açıklanması talebiyle davacı olacak. "Devlet sırrı" ilan edilen dosyalarda, Kassel'de öldürülen Halit Yozgat cinayetiyle ilgili gizli servisin ne bildiği gerçeği yazıyor.YOZGAT cinayetinde olay yerinde gizli servisin ajanı Andreas Temme de bulunduğu için, gizli servisin cinayetten önceden haberdar olduğu veya kendisi de aşırı sağcı olan Temme'nin katillerle işbirliği yaptığı düşünülüyor.OLAYDAN kısa süre sonra gizli servis devreye girince, Temme'nin neden kollandığı ortaya çıktı. Gizli servisin işin neresinde olduğunu öğrenmek isteyen ve açıklanması için kalan 115 yıllık sürenin kısaltılması, hatta dosyaların hemen açıklanmasını talep eden SABAH, sürecin sonuna kadar takipçisi olacak.SABAH'IN, Başbakan Merkel'in, "Tabu olmaksızın cinayetleri çözmeliyiz" açıklamasından sonra yaptığı, "Tabu yoksa, dosyaları aç" açıklamasının benzeri SPD'den geldi. SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Hessen Eyalet Hükümeti'nden NSU dosyalarını açmasını istedi.