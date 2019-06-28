İsteyince çözülüyormuş

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, öldürülen Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin cinayetini neredeyse üç haftada çözdü. 2 Haziran'da evinde öldürülen Lübcke'nin katili Stephan Ernst'i bir DNA izi sayesinde yakalarken, NSU cinayetlerinde aynı başarıyı gösteremedi. Güvenlik güçleri, NSU çetesinin işlediğine kanaat getirilen 27 ayrı suç olayında nedense hiçbir yerde parmak veya DNA izine rastlayamadı.ÖTE yandan Lübcke cinayetiyle ilgili polis iki kişiyi gözaltına aldı. Katilin ifadesi üzerine gözaltına alınan 64 yaşındaki Elmar J.'nin silahı sattığı, 43 yaşındaki Markus H.'nin ise Ernst ile Elmar J. arasında arabuluculuk yaptığı öğrenildi. Cinayeti itiraf eden katil, silahın yerini de bildirdi. Silahı ve ayrıca pompalı bir de makineli tüfeği polis, katil Ernst'in çalıştığı işyerinin arazisinde gömülü olduğu yerde buldu.Irkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Bavyera Eyalet Milletvekili Ralph Müller, öldürülen Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke için düzenlenen anma töreninde ayağa kalkmadı. Milletvekili diğer partilerin vekillerinden sert tepki gördü. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katharina Schulze, "Yaptığınızın iğrenç olduğunu düşünüyorum" dedi. MÜNİHAlmanya'nın Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, Neo-Naziler tarafından ikinci kez ölümle tehdit edildi. Reker'e gönderilen mektubun, ilk tehdit mektubunu gönderen kişi ile aynı kişi olduğu üzerinde duruluyor./ KÖLN