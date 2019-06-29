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2044’e kim öle kim kala

2014’te alınan 120 yıl gizlilik kararı 30 yıla indirildi. İlk kararın üzenden 5 yıl geçtiği için dosyalar 25 yıl sonra açılacak. “2044’e kadar kim öle, kim kala” diyen Türkler, dosyaların hemen açılmısında ısrarlı

Giriş Tarihi: 29.6.2019
2044’e kim öle kim kala
NSU İZLERİ DERİNLEŞİYOR
ALMANYA, Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke cinayetinde NSU izi gün geçtikte derinleşirken, 2014 yılında 'devlet sırrı' ilan edilip, 'çok gizli' ibaresiyle 120 yıl gizlilik şerhi konulan gizli servis raporunun 2044'te açılabileceği haberi geldi.

SABAH ISRARLA İSTEDİ
SABAH'IN ısrarlı yayınları, ve SPD ile Yeşiller Partisi'nin talebi sonucu, Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Vali Lübcke cinayetiyle ilgili İçişleri Komisyonu'nda konuşurken söz konusu gizlilik kararının 120'den 30 yıla düşürüldüğünü duyurdu.

DOSYALARIN AÇILMASI ŞART
SÖZ konusu açıklama sonrası AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya "Sürenin 120 yıldan 30 yıla indirilmesi yeterli değil. Kassel'de işlenen Halit Yozgat cinayetinin aydınlatılabilmesi için bu dosyaların açılması şart" dedi. FRANKFURT

RAPORDA NE VAR?
NSU'NUN bilinen son Türk kurban Halit Yozgat'ın öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunan Alman ajan Andreas Temme'nin ilişkileri ve cinayetle muhtemel bağlantısı, bu raporda gizli. Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırlanan NSU raporuna, '2134 yılına kadar gizlidir' damgasını vurması, raporda çok daha fazla ses getirecek bilgi bulunduğunu da gösteriyor.

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2044’e kim öle kim kala
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