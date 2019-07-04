İki cinayette ajan sinyali

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da NSU terör örgütü kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın Dortmund'da öldürüldüğü gün, bir muhbir telefonunun bölgeden sinyal verdiği ortaya çıktı. Dortmund'da yaşayan muhbir Toni Stadler'in telefonu cinayet mahalline yakın bir yerden sinyal verirken, muhbirin kız kardeşinin telefonu ise iki gün sonra Halit Yozgat'ın öldürüldüğü Kassel'de sinyal verdi.BRANDENBURG Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı muhbiri Toni Stadler'in ve kız kardeşinin olay yerinin yakınlarında neden bulunduğu bilinmiyor. Bilgi, Federal Asayiş Dairesi'nde NSU'nun bilinen kadrosu Zschaepe, Mundlos ve Böhnhardt için kurulan 'Trio' isimli özel çalışma grubunda yer alan Başkomiser K.W.'ye ait. K.W. bu iddiaları, tanık olarak verdiği ifadesinde dile getirdi.POLİS, Stadler'in telefonunun Dortmund'da Kubaşık cinayetinden önce ve sonra bölgedeki baz istasyonundan sinyal verdiğinin belirlendiğini bildirdi. Başkomiser, Stadler'in kardeşinin telefonunun da Kassel'deki olay yerine yakın bir yerde sinyal almasının kendisini şaşırttığını söyledi. Stadler, yıllarca Brandenburg gizli servisine çalıştı, görevlerinden biri de NSU çevresinden bilgi toplamaktı.