Irkçılık her yerde

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Almanya'da ırkçıların Müslüman ve Türklere yönelik kışkırtıcı saldırıları artarak devam ediyor. Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin NSU terör örgütüne yakın bir Neo- Nazi tarafından öldürülmesiyle cesaret bulan ırkçılar, 'Türkleri sindiririz' düşüncesiyle her yere gamalı haç çizmeye başladı. Son olarak Bremen'de bir evin bahçesine ve markete giden karpuzların üzerine gamalı haç çizildi.BREMEN'DE bir ay içerisinde dördüncüsü gerçekleşen ırkçı saldırıda Neo- Naziler, bir Türk ailenin evinin bahçesine girdi ve kaldırım taşlarına gamalı haç çizdi. Görüntü vermekten çekinen aile, "Bahçemize kadar giren ırkçılar bizi tedirgin etti. Siyasiler ırkçılıkla mücadelede daha etkili olmalı. Ayrımcı, ırkçıları cesaretlendirici söylemler yerine, çok kültürlü toplumu öven konuşma yapılmalı" dedi.HALDEN gelen karpuzları dizerken şoke olduklarını ifade eden market sahipleri ise, "Sabah halden karpuz aldık. Tezgâha dizerken üzerine gamalı haç çizildiğini fark ettik. Dört karpuza gamalı haç çizilmiş. Durumu polise ve halde karpuz aldığımız toptancıya bildirdik. Sonra da karpuzları çöpe attık. Almanya çok kültürlü bir toplum. Irkçılığa geçit verilmemeli" diye konuştu.ALMAN Yeşiller Partisi Bremen Eyalet Milletvekili Mustafa Kemal Öztürk, Bremen'de son haftalardaki ırkçı saldırıların artmasından endişe duyduklarını söyledi. Irkçılara karşı sessiz kalınmaması ve tepki gösterilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Ne yazık ki bu tür saldırılar artıyor. Daha ciddi önlemler almalıyız. Korkmadan mücadele etmeliyiz" dedi.