AKK CDU’yu bitiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir daha aday olmayacağını açıklamasından sonra bir anda öne çıkan, Annegret Kramp Karrenbauer'e (AKK) güven dibe vurdu. Halk, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığına seçilen ve Merkel'den sonra başbakanlık koltuğuna oturacağı konuşulan AKK'nın bakanlığına bile sıcak bakmadığını ortaya koydu.URSULA von der Leyen'in AB Komisyon Başkanı seçilmesinden sonra Savunma Bakanı olarak atanan AKK, kamuoyu yoklamasında en kötü bakan olarak gösterildi. YouGov'un araştırmasına katılanların yüzde 54'ü AKK'nın bu makama gelmesini doğru bulmadı. Kadınlarda oran yüzde 45 olarak göze çarparken, erkeklerin yüzde 63'ü Annegret Kramp Karrenbauer'in bakanlığını onaylamadı. BERLİNAKK, genel Başkanı olduğu Hıristiyan Demokrat Parti CDU'nun oylarını düşürdü. CDU'nun AKK göreve geldiği hafta kamuoyu yoklamasında yüzde 30 olan oy oranı, bakan olarak seçildiği hafta yüzde 26'ya geriledi. CDU'nun oyları bir ara Yeşilleri'in gerisine düştü. Merkel'in siyaseti bırakmasından sonra AKK başkanlığındaki CDU'nun oylarının daha da düşeceği belirtiliyor.Karrenbauer, Türklere çifte vatandaşlık verilmesine karşı. Başörtüsünün yasaklanmasına destek veren AKK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türklerin Almanya'ya "sadakatsiz" olduğunu düşünüyor. Kramp Karrenbauer, DİTİB'e karşı dile getirdiği sert söylemlerle de tanınıyor. Her fırsatta Başkan Erdoğan'a saldırmaktan geri durmayan AKK, Türkiye konusunda Yeşillerin silik politikacısı Cem Özdemir'in peşinden gidiyor.ÜÇ kez titreme nöbeti geçirirken görüntülenen Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünkü geleneksel yaz dönemi basın toplantısında sağlığı ile kişisel olarak yakından ilgilendiği mesajı verdi. 2021'de politikayı bırakacağını hatırlatan Merkel, bu tarihten sonra başka bir yaşamı olacağını söyledi ve sağlıklı olmayı umduğunu ifade etti.