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Sokak ortasında kılıçlı vahşet

önceki gün sokakta vahşet dolu anlara tanık oldu. Suriyeli mülteci, kılıç ile eski ev arkadaşını öldürdü. O anlar saniye saniye görüntülendi

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Sokak ortasında kılıçlı vahşet
Stuttgart'ın ?Fasanenhof semtinde önceki akşam korkunç bir cinayet işlendi. Almanya'ya 2015'te gelen 28 yaşındaki Suriyeli, 36 yaşındaki Kazakistan kökenli Alman vatandaşını sokakta kılıçla öldürdü. Olay yerinden önce yaya ardından bisiklet ile kaçan katil zanlısı, kısa süre sonra yakalandı.

EV ARKADAŞI ÇIKTILAR
O anlar çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi. Vahşeti yaşayanlar şoke olurken, polis, ölen ile katilin bir dönem aynı evde yaşadıklarını açıkladı. Katil zanlısı, olay sırasında 'Bunu bana neden yaptın' diye bağırdı, fakat cinayetin sebebi henüz bilinmiyor. STUTTGART
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Sokak ortasında kılıçlı vahşet
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