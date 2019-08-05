Haberler > Avrupa Haberleri > Anadol artık Almanyalı

artık Almanyalı

Türkiye’nin ilk yerli spor otomobili STC 16, dört aylık uğraş sonrası TÜV sertifikası alıp ve antika araç plakası taktı

FATİH YILMAZ Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Anadol artık Almanyalı
Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla 1973'te ürettiği ilk Türk spor otomobil Anadol STC 16, Almanya'da araçların trafiğe çıkışına onay veren TÜV'ün (Teknik kontrol ve belgelendirme şirketi) testinden başarıyla geçti. Aracın sahibi işadamı Celal Tayar, "Dört aylık çaba sonrası Türkiye plakası ile getirdiğim Anadol, antika araçlara verilen 'H' (Historic/Tarihi) plakası aldı" dedi. Tayar, bir aracın H plakası alabilmesi için parçalarının yüzde 85'inden fazlasının orijinal olması gerektiğini ifade etti.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadol artık Almanyalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN