Anadol artık Almanyalı

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Türkiye'ninyerli ve milli kaynaklarla 1973'te ürettiği ilk Türk spor otomobil Anadol STC 16, Almanya'da araçların trafiğe çıkışına onay veren TÜV'ün (Teknik kontrol ve belgelendirme şirketi) testinden başarıyla geçti. Aracın sahibi işadamı Celal Tayar, "Dört aylık çaba sonrası Türkiye plakası ile getirdiğim Anadol, antika araçlara verilen 'H' (Historic/Tarihi) plakası aldı" dedi. Tayar, bir aracın H plakası alabilmesi için parçalarının yüzde 85'inden fazlasının orijinal olması gerektiğini ifade etti.